В ряде школ Курганской области детей вместо обедов кормили завтраками

По требованию прокуратуры Курганской области заместителя директора департамента образования и науки региона привлекли к дисциплинарной ответственности за нарушения при организации бесплатного горячего питания учеников начальных классов.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, в ходе проверки установлено, что в 37 школах Кургана и Щучанского района детей в обеденное время кормили по меню завтрака. Кроме того, в учебных заведениях Катайского, Далматовского, Каргапольского и Кетовского районов были выявлены факты, когда масса готовых порций была меньше установленных норм питания.

В прокуратуре региона подчеркивают, что вскрытые нарушения свидетельствуют о несоблюдении требований федерального законодательства руководителями образовательных организаций, а также отсутствии надлежащего контроля со стороны должностных лиц муниципальных управлений образованием и департамента образования и науки Курганской области. В связи с этим в адрес правительства региона внесено представление с требованием привлечь виновных должностных лиц к ответственности и устранить нарушения. По результатам его рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечен замдиректора департамента образования и науки Курганской области. Также приняты дополнительные меры по организации контроля за качеством горячего питания школьников.