Неон, стрелки и принты

В лос-анджелесском Staples Center этой ночью прошла главная музыкальная премия мира. Несмотря на то что все гости были в масках, без традиционно ярких бьюти образов на красной дорожке не обошлось. «Коммерсантъ Стиль» рассказывает о самых интересных.

Бейонсе

В этом году Бейонсе побила все рекорды, получив сразу четыре награды. Ее выход стал наиболее эффектным и детальным, поэтому бьюти образ стал лишь деликатным дополнением — пышная укладка с мягкими локонами и макияж в золотой гамме со стрелками.

Билли Айлиш

Получившая статуэтку за заглавную песню к последнему фильму о Джеймсе Бонде, Билли Айлиш появилась на премии в своем фирменном стиле — неоново-зеленое окрашивание в технике омбре от корней и очень длинные ногти с нейл-артом в принт костюму.

Дуа Липа

Завоевавшая награду «Лучший вокальный поп-альбом» британская певица появилась на красной дорожке в «голом» платье, которое подчеркнула блестящими сиреневыми тенями в тон. Дополнили образ гладкие распущенные волосы.

Тейлор Свифт

Американская исполнительница выиграла в номинации «Лучший альбом года» и продемонстрировала на красной дорожке лаконичный бьюти-образ с акцентом на прическу — это были собранные в два низких пучках их кос волосы. На глазах — ее любимые «лисьи» стрелки и персиковая дымка.

Лиззо

Певица появилась на церемонии в двух образах. В одном главным акцентом стали массивные заколки в стиле 90-х, а в другом — блестящий бронзовый макияж и длинные ногти с сияющим жемчужным напылением.

Дженей Айко

Уступившая награду Тейлор Свифт, американская певица представила на премии актуальную укладку — длинные волосы заплетены в тугие тонкие косички, а мелкие пушковые волосы возле лба или висков уложены в baby culrs. Дополняет образ макияж в стиле cat eye с акцентом на ресницы и внутренние уголки глаз.

H. E. R

Американская хип-хоп-певица выбрала для премии монохромный образ: цвета ногтей, наряда и теней перекликались друг с другом. Но если приглядеться, то макияж глаз не такой и простой: ближе к бровям — розовый, на подвижном веке — сиреневый, а по центру — золотистый. Это создает эффект хамелеона.