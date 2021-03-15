Сотрудник астраханского УФСИН подозревается в мошенничестве на 1,7 млн рублей

В Астраханской области Камызякский межрайонный следственный отдел СУ СКР возбудил уголовное дело в отношении младшего инспектора первой категории отдела охраны ФКУ ИК-8 регионального УФСИН, подозреваемого в мошенничестве при получении выплат (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба управления.

По версии следствия, сотрудник исправительной колонии направил в региональный УФСИН заявление о постановке его на учет для получения выплаты на приобретение или строительство жилого помещения. При этом подозреваемый, предположительно, скрыл факт, что в 2008 году ему и членам его семьи предоставляли субсидии на строительство жилья. В результате младшему инспектору зачислили более 1,7 млн руб., которыми он якобы распорядился по своему усмотрению.

Этот факт выявили сотрудники областных УЭБ и ПК УМВД совместно с ОСБ регионального УФСИН.

Мария Шахрай