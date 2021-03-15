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Компания, связанная с группой «Расцветай», построит в Новосибирске отель

Мэрия Новосибирска выдала ООО «Янтарь», связанному со строительной группой «Расцветай», разрешение на строительство гостиницы.

Как следует из данных на сайте администрации города, отель планируется построить в Заельцовском районе на Красном проспекте. По данным Росреестра, площадь участка составляет 3,8 тыс. кв. м, кадастровая стоимость – 24,4 млн руб.

Согласно информации мэрии, компания планирует построить 18-этажную гостиницу, общая площадь составит 8,8 тыс. кв м. Всего отель рассчитан на 170 номеров. Разрешение на строительство выдано до 2023 года.

Анна Егорова


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