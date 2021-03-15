В Ярославской области прошли соревнования по охотничьему биатлону

В прошедшие выходные в Ярославской области прошел турнир по охотничьему биатлону, сообщили в региональном департаменте охраны окружающей среды и природопользования. Соревнования проходили в Некрасовском районе на полигоне Военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко.

В турнире участвовали более 40 спортсменов, представлявших Ярославскую и Костромскую области. В связи с действующими ограничениями, введенными для противодействия распространению коронавируса, соревнования проводились без присутствия зрителей. В интернете была организована прямая трансляция турнира.

В командном зачете первое место досталось охотникам из Костромской области, представлявшим областное общество охотников и рыболовов. Второе место еще у одной костромской команды «Вохма». Третье место заняли охотники из ярославского общества охотников и рыболовов.

В личном зачете победил Валерий Тарасов из Ярославской области. Второе и третье место у костромичей Леонида Семенова и Николая Дворецкого.

В охотничьем биатлоне спортсмены бегут на специальных широких лыжах с мягким креплением, без использования лыжных палок. Стрельба на огневых рубежах ведется из охотничьего оружия.

Антон Антонов