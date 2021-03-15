Пик паводка в Казани прогнозируется в апреле

В Казани пик прохождения паводка ожидается в третьей декаде апреля. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

В данный момент ухудшений погодных условий не прогнозируется. В частности, не ожидается резких повышений температуры и ускоренного снеготаяния. «Толщина снежного покрова в Казани в два раза превышает показатели прошлого года. Глубина промерзания почвы достигает 70 см, что, впрочем, совпадает со среднегодовыми значениями», — отмечается в сообщении.

В настоящее время в Казани ведутся превентивные работы, которые направлены на защиту объектов города от паводка. Коммунальщики, в частности, вывозят с территории пешеходных подземных переходов, очищают водоприемные лотки от мусора и грязи. При этом гидротехнические сооружения Казани находятся под особым контролем.

"Ъ-Казань"