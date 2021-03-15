ГК «Ростов-Дон» вышел в четвертьфинал Лиги Чемпионов

Гандбольный клуб «Ростов-Дон» 14 марта обыграл хорватскую «Подравку» во втором матче 1/8 финала DELO EHF Champions League 2020/21 со счетом 42:24. Ростовчанки вышли в четвертьфинал турнира. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Ростовская команда открыла счет на третьей минуте матча. На пятой минуте встречи счет был 5:1. Хорватки много ошибались и теряли мяч. Разрыв в счете в конце первого тайма составил 24:11 в пользу «Ростов-Дона»

Во второй половине встречи в игру вступили молодые гандболистки «Ростов-Дона». Команды сбавили скорость, а ростовчанки стали много ошибаться в защите, однако им удавалось удерживать преимущество в течение всего тайма. Игра закончилась со счетом 42:24.

Наталья Шинкарева