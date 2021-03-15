В Казани уровень безработицы снизился до 2,19%

Уровень безработицы в Казани на 1 марта 2021 года снизился до 2,19%. Об этом говорится в сообщении мэрии.

Отмечается, что максимальный уровень безработицы был зафиксирован в Казани в октябре 2020 года. Тогда он составлял 5,1% от численности рабочей силы.

Численность безработных на сегодняшний день составляет 14 тыс. человек, что более чем в два раза меньше, чем в октябре 2020-го.

«Всего в целях поиска работы в Центр занятости в прошлом году обратились более 53 тыс. человек, из них 26 тыс. было трудоустроено», — отметили в мэрии.

"Ъ-Казань"