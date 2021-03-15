АО «РЖД» увеличит инвестиции в развитие СвЖД на 5%

Инвестиции АО «РЖД» в развитие Пермского региона Свердловской железной дороги (СвЖД) в 2021 году составят 6,3 млрд руб., и увеличатся по сравнению с прошлым годом на 5%. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В 2021 году ОАО «РЖД» продолжит, в частности, развивать инфраструктуру на направлении Пермь — Соликамск и Пермского железнодорожного узла. Будут обновлено 156 км железнодорожного пути (13 перегонов), заменено 62 комплекта стрелочных переводов. Предстоит провести техническое перевооружение тяговых подстанций и устройств электроснабжения станций.