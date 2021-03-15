«В костюме с галстуком и в автозак»

Прекратить преследование «независимых голосов» — так госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал задержание целого форума муниципальных депутатов. Событие произошло накануне в Москве. На всех участников составили административные протоколы. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе опасается, как бы российская общественная жизнь целиком не ушла в подполье.

Муниципальные депутаты съехались со всей страны в Москву в гостиницу «Измайлово» на форум в рамках проекта «Объединенные демократы». Предполагалось обсудить перспективы участия в думской кампании. Среди участников было много ярких представителей так называемой внесистемной оппозиции. Впрочем, многие из них одновременно являются и народными избранниками, значит, по праву присутствовали в зале. Также нужно признать, что один из организаторов мероприятия — «Открытая Россия», связанная с Михаилом Ходорковским и зарегистрированная в Великобритании — признан Генеральной прокуратурой нежелательной организацией в РФ.

Не успел форум начаться, как в зал пришла полиция и прекратила его работу. Официальная причина — пандемия и указанная выше нежелательная организация, с ней сотрудничать нельзя. Даже не так: среди собравшихся были представители этой организации. В итоге задержали по меньшей мере 200 участников и развезли по УВД. Если до того момента никто толком и не знал, кто такие «Объединенные демократы» и что они заседали в гостинице «Измайлово», то теперь событие получило мировую известность. Госсекретарь США Энтони Блинкен осудил действия силовиков, заявил, что подобное недопустимо.

Что еще интересно, московская мэрия устами своих источников поспешила отмежеваться от происходящего, мол, это ФСБ и федеральный уровень. Наверное, так оно и есть.

Сейчас такое время, что нужно перестать удивляться. Тем не менее, чтобы задерживали целый форум — такого еще не было. Это что–то из первых лет советской власти — «караул устал» или нечто похожее. Есть 31 статья Конституции о свободе собраний. Люди находились в закрытом помещении, не скапливались, не митинговали, проходу других граждан не мешали, наверное, и социальную дистанцию соблюдали. Тем более что коронавирус мы вроде бы уже почти что победили. Ограничения-то в основном сняты.

Как бы то ни было, есть смысл поговорить о сигналах, что идут сверху. В принципе, здесь все понятно: оппозиция у нас может быть только та, которую одобряет власть, то есть специально назначенная. Хорошо, но тогда давайте об этом открыто и скажем. А то люди ведь не знают, они наивно думают, что раз в стране выборы, значит, всякий может в них участвовать. А это, видно, не так.

И еще, наверное, самое главное — мы можем столкнуться с перспективой ликвидации местного самоуправления как класса. Это логично, раз там стали активно гнездиться разного рода оппозиционеры. И более того, они там оперились, встали на ноги и готовы идти на федеральный уровень.

Нельзя исключать очередной административной реформы, дабы ликвидировать одну из последних лазеек для оппозиции буквально протиснуться во власть.

Последствия этого шага отрицательные — это значит полную победу чиновника. Интересы последнего не всегда совпадают с чаяниями электората. Получается торжество бюрократического централизованного подхода.

Впрочем, не будем сгущать краски раньше времени. Так или иначе прецедент создан: теперь силовики разгоняют не только митинги, но и вполне себе цивильные общественные мероприятия. В костюме с галстуком и в автозак — такой нынче политический тренд. Между тем, не все так просто. Собираться можно в режиме онлайн по так называемой удаленке. Или где-то в поле, в лесу прятаться, путать адреса-явки. Есть риск для власти столкнуться с новой проблемой — подпольными кружками и собраниями. А значит, придется плодить секретных сотрудников — «шпиков» и провокаторов. Интересное по-своему время.