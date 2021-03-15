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В Волжском СК организовал проверку из-за гибели мальчика в результате провала под лед

В Волжском Волгоградской области Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту гибели семилетнего мальчика и госпитализации двоих детей десяти и шести лет из-за провала под лед на реке Ахтуба. Об этом сообщили в региональном СУ СКР.

Как уточнили в ведомстве, дети зашли на лед реки, который не выдержал их веса, и малолетние провалились в водоем. Очевидцы случившегося вытащили мальчиков из воды, однако один из них спустя время скончался. Остальные двое госпитализированы, сейчас их жизни ничего не угрожает, уточняют в управлении.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Мария Шахрай


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