В Волжском СК организовал проверку из-за гибели мальчика в результате провала под лед

В Волжском Волгоградской области Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту гибели семилетнего мальчика и госпитализации двоих детей десяти и шести лет из-за провала под лед на реке Ахтуба. Об этом сообщили в региональном СУ СКР.

Как уточнили в ведомстве, дети зашли на лед реки, который не выдержал их веса, и малолетние провалились в водоем. Очевидцы случившегося вытащили мальчиков из воды, однако один из них спустя время скончался. Остальные двое госпитализированы, сейчас их жизни ничего не угрожает, уточняют в управлении.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Мария Шахрай