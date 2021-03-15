Прирост случаев COVID-19 в Саратовской области продолжает снижаться

В Саратовской области за сутки зарегистрирован 166 новых случаев коронавируса, выздоровело 134 пациента. Такие данные предоставил оперативный штаб.

Общее количество заболевших COVID-19 достигло 52205 человек, выздоровевших – 46979-ти. На лечении в стационарах и на дому находятся 3241 человек.

В Саратове выявлено 77 новых случаев инвекции, на Энгельсский район приходится 27, на Балаковский — 18, на других территориях – от одного до семи случаев. Из числа заболевших у 88 пациентов выявлена пневмония.

Марина Ковалева