Более 2 млн рублей похитили у 26 жителей Удмуртии за минувшие выходные

В прошедшие выходные 26 жителей Удмуртии обратились в полицию с заявлениями о хищении денег с их счетов. Общая сумма ущерба составила 2,12 млн руб., сообщает пресс-служба МВД по республики.

Средства у граждан были похищены под предлогом защиты от незаконно оформленных кредитов путем оформления встречных. Кроме того, зарегистрированы факты хищения под предлогом покупки и продажи товаров через интернет, а также получения бонусов от банка. Большинство заявлений в полицию поступило от жителей Ижевска, Воткинска, Глазова, Сарапула, Можгинского, Увинского, Каракулинского, Ярского и Граховского районов. Возраст потерпевших — от 18 до 64 лет.