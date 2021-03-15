Татарстанцы в среднем ищут работу больше четырех месяцев — исследование

Жителям Татарстана в среднем на поиск работы в январе 2021 года требовалось 4,3 месяца. Республика заняла четвертое место в рейтинге российских регионов с самым низким уровнем безработицы — 3,3%. Исследование провели специалисты РИА «Нoвости».

В РФ среднее время поиска работы в январе 2021 года составляло 6,1 месяца. Уровень безработицы в среднем по стране равен 5,9%.

Наименьшее время поиска работы зафиксировано в Санкт-Петербурге, там оно в среднем составляло 2,5 месяца. Также меньше всего времени на трудоустройство требовалось в Ленинградской области (3,8 месяца) и в Москве (3,9 месяца). Наиболее длительный срок поиска работы выявлен в Карачаево-Черкесии. Там на трудоустройство в среднем уходило 10,1 месяца.

"Ъ-Казань"