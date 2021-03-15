Волейболисты «Нефтяника» завершили регулярный чемпионат Суперлиги победой над «Енисеем»

В воскресенье, 14 марта, «Нефтяник» сыграл заключительный матч регулярного чемпионата волейбольной Суперлиги текущего сезона. На своей площадке оренбургская команда победила красноярский «Енисей» со счетом 3:0 (25:23, 25:19, 25:20).

Победа над «Енисеем» позволила «Нефтянику» завершить выступление в регулярном чемпионате Суперлиги на 12-м месте. Оренбургская команда примет участие в финальном этапе за 11-14 места турами в два круга. Первый тур пройдет с 1 по 4 апреля в Оренбурге. Второй тур будет проведен с с 8 по 11 апреля в Сургуте.

Андрей Сазонов