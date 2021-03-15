В ТРЦ «Планета» подтвердили планы открыться во второй половине апреля

Во второй половине апреля в Перми состоится открытие торгово-развлекательного центра «Планета», сообщили в пресс-службе MallTech — девелопера «Планеты». Точная дата открытия ТРЦ «Планета» будет объявлена ближе к открытию торгового центра. Отметим, ранее “Ъ-Прикамье” сообщал, что торговый центр может открыться 16 апреля.

Строительство ТРЦ «Планета» началось в мае 2019 года, застройщиком является московский девелопер MallTech, генподрядчик — АО «Ренейссанс Констракшн» (контролируется турецкими бизнесменами). Общая площадь ТРЦ составит 150 тыс. кв. м. Ключевым «якорем» «Планеты» станет продуктовый гипермаркет «Лента». Торговая галерея объекта будет включать 185 магазинов, среди них бренды Reserved, Uniqlo, Hoff, «Золотое Яблоко». Одним из ключевых арендаторов ТРЦ станет кинотеатр объединенной сети «Кино Окко», «Синема Парк» и «Формула Кино». В «Планете» откроется 19 кафе и ресторанов, общая вместимость фудкорта составит 1,1 тыс. посадочных мест.

Открытие ТРЦ «Планета» переносилось уже несколько раз. Изначально объект должны были сдать в IV квартале 2020-го. Весной прошлого года застройщик объявил, что в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в стране открытие «Планеты» переносится на февраль 2021 года. Позднее стало известно, что техническое открытие торгового центра может состояться в конце марта. Официальный запуск ТРЦ «Планета» был запланирован на 16 апреля.