Доходы бюджета Башкирии снизились из-за сокращения налоговых поступлений

Доходы бюджета Башкирии в январе-феврале составили 16,3 млрд руб., что на 17% ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщает правительство республики. Причиной снижения власти называют сокращение поступлений акцизов и налогов с юридических и физических лиц. Доходы от акцизов на нефтепродукты снизились на 20%, от налогов на имущество организаций — более чем в 13 раз, от использования имущества — в два раза, от налога на прибыль организаций — на 26%, от доходов физлиц — на 3%.

Общая задолженность по налоговым и неналоговым поступлениям в консолидированный бюджет Башкирии на начало года оценивалась в 13,5 млрд руб. Правительство рассчитывает увеличить доходы за счет налогообложения новых инвесторов.

Дарья Кучеренко