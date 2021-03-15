Мельниченко объединит часть систем управления СУЭКа и «Еврохима»

Бизнесмен Андрей Мельниченко решил изменить систему управления своими активами в добыче угля, производстве удобрений и электроэнергетике, чтобы убрать дублирующие функции, сообщили источники РБК. Он владеет СУЭКом и «Еврохимом» через кипрскую AIM Capital, его состояние оценивается в $12,5 млрд.

По словам источников, реорганизация активов господина Мельниченко уже начата. На первом этапе произошло выделение и консолидация транспортных активов СУЭК и «Еврохима» на базе нового логистического холдинга «Национальная транспортная компания» (НТК). Далее может произойти объединение управленческих функций СУЭКа и «Еврохима» на базе единой сервисной платформы. В нее могут войти блоки капитальных проектов, стратегических финансов, слияния и поглощения, закупок, промышленной безопасности, бизнес-систем, управления персоналом, юридической поддержки, информационных технологий.

Ответственными за выполнение этих задач будут главы обеих компаний — Степан Солженицын (СУЭК) и Владимир Рашевский («Еврохим»). По данным издания, после реорганизации компании сохранят свою стратегическую, финансовую и коммерческую независимость, может произойти «переток» некоторых сотрудников, при этом их общая численность не изменится.