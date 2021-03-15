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Прокуратура Волгоградской области выявила хищение 55 млн рублей при реализации нацпроекта

Прокуратура Волгоградской области в ходе проверки расходования бюджетных средств, выделенных на выполнение работ по расчистке водных объектов в рамках реализации нацпроекта «Экология», выявила хищение 55 млн руб. Решается вопрос об уголовном преследовании виновных лиц по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Как сообщили в облпрокуратуре, в 2020 году ГКУ ВО «Дирекция водохозяйственного строительства» и коммерческая организация заключили четыре госконтракта на выполнение работ по экологической реабилитации шести ериков и четырех озер на территории Волго-Ахтубинской поймы в Среднеахтубинском муниципальном районе. Финансирование осуществлялось за счет средств регионального бюджета с привлечением субсидии из федерального бюджета. Также они заключили между собой контракт на выполнение работ по расчистке пруда в Светлоярском районе.

Так, с марта по декабрь 2020 года подрядчик направил извещения о готовности к сдаче выполненных работ, которые заказчик, предположительно, принял без каких-либо замечаний. Подрядчику из регионального бюджета перечислили более 173 млн руб., при этом работы на сумму 55 млн рублей якобы не выполнялись.

Мария Шахрай


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