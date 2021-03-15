В Красноярском крае арестован руководитель кооператива, похитивший у вкладчиков 100 млн рублей

В Железногорске суд по ходатайству следствия заключил под стражу руководителя потребительского кооператива, который подозревается в хищении у вкладчиков более 100 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Красноярскому краю.

По данным ведомства, в полицию Железногорска обратились 140 клиентов потребительского кооператива. Они заявили, что внесли в кассу финансовой организации крупные суммы под высокий процент, однако получить обратно вклады с набежавшими процентами они не смогли.

В отношении 35-летнего руководителя кооператива завели уголовное дело по ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). В ходе он пояснил, что кооператив отказал в возврате вкладов из-за отсутствия денег, потому что они все ушли на выдачу микрозаймов.

Илья Николаев