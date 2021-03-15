В пермском «Газпроме» сменился главный инженер

Главным инженером — первым заместителем генерального директора АО «Газпром газораспределение Пермь» назначен Сергей Старцев, возглавлявший Пермский районный филиал компании, сообщили “Ъ-Прикамье” в компании. К исполнению обязанностей он приступит с 16 марта.

Сергею Старцеву 43 года, всю трудовую карьеру он провел в «Газпром газораспределение Пермь» (ранее — ЗАО «Фирма Уралгазсервис»), начав в 1999 году с работы слесарем по ремонту и монтажу газового оборудования в Александровске.

Андрей Борисов, ранее главный инженер компании, станет советником генерального директора «Газпром газораспределение Пермь».