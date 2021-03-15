Экстрасенс похитила у жительницы Воткинска почти 300 тысяч рублей

У 60-летней жительницы Воткинска похитили 298 тыс. руб. по предлогом оказания услуг экстрасенса. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере), сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

По словам потерпевшей, в конце февраля она увидела объявление об оказании услуг экстрасенса на одному из телеканалов. После она позвонила по указанному номеру для помощи в поисках пропавшего родственника. Неизвестная, представившаяся экстрасенсом, сообщила, что ее родственник жив, но находится в беспомощном состоянии, а она может ему дистанционно помочь. В течение недели потерпевшая перевела незнакомке 298 тыс. руб. Когда «экстрасенс» попросила доплатить за свою работу, женщина поняла, что имеет дело с мошенницей.