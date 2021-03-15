Суд запретил владельцу «Холидея» покидать страну

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа (кассация) отменил решения двух предыдущих инстанций, удовлетворив требования Россельхозбанка и Альфа-банка о запрете владельцу сибирского ритейлера «Холидей» Николаю Скороходову покидать страну до завершения дела о его банкротстве.

«Временно ограничить право гражданина Скороходова Николая Александровича (…) на выезд из РФ до даты вынесения определения о завершении или прекращении производства по делу о банкротстве гражданина, в том числе в результате утверждения арбитражным судом мирового соглашения», — говорится в постановлении суда.

Как сообщалось, кредиторы Николая Скороходова РСХБ и Альфа-банк обосновали требования тем, что «ограничение права на выезд будет стимулировать должника к погашению задолженности, способствовать сохранению денежных средств и пополнению конкурсной массы». Представитель Альфа-банка также заявлял, что Николай Скороходов ранее предоставлял недостоверные сведения для утверждения плана реструктуризации, совершал спорные сделки по отчуждению имущества, которые сейчас оспариваются, а, кроме того, является фигурантом уголовного дела и может скрыться за пределами России.

Процедура реструктуризации долгов в отношении Николая Скороходова была введена в июне 2019 года по иску Альфа-банка. В реестре требований — 14,2 млрд руб. Основные кредиторы: связанное со Сбербанком ООО «Грос ритейл» (6,8 млрд руб.), Россельхозбанк (3,4 млрд руб.), Альфа-банк (2,3 млрд руб.). Господин Скороходов был поручителем по кредитам принадлежащей ему «Компании Холидей», которую признали банкротом в феврале 2019 года. «Холидей» до 2018 года был крупнейшим региональным ритейлером в Сибири, сеть компании насчитывала более 300 магазинов, ежегодная выручка до 2017 года превышала 50 млрд руб., чистая прибыль в 2016 году составила 906,3 млн руб. В 2019 году ООО «Компания Холидей» получило 1,1 млрд руб. выручки и 874 млн руб. чистого убытка.

Дарья Решетникова