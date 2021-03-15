В Сибири регистрируют первые в этом году случаи укусов клещей

В Новосибирской области зарегистрирован первый в этом году случай укуса клеща, сообщил руководитель территориального управления Роспотребнадзора по региону Александр Щербатов.

«11 марта зарегистрировано первое обращение жителя области. Он выезжал на отдых в Горный Алтай и получил укус клеща», - сказал господин Щербатов на оперативном совещании у губернатора в понедельник. По его словам, по совокупному населению вакцинировано уже около 1,6 тыс. человек.

По данным Роспотребнадзора, в Новосибирской области 23 района (всего в регионе 30 муниципальных районов) являются эндемичными по клещевому энцефалиту. Как правило, эпидсезон начинается в середине весны, с апреля. В прошлом году инфекцией переболело около 100 человек, что на 30% меньше, чем в 2019 году.

Юлия Сасевич