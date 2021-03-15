В Югре за сутки зафиксировали 80 случаев коронавируса

За минувшие сутки на территории Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) зарегистрировано 80 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще два человека скончались.

По данным регионального оперативного штаба, случаи были выявлены в 16 муниципалитетах. Наибольшее количество зараженных зафиксировано в Нижневартовске (17) и Березовском районе (11), а также Сургуте (10). На момент выявления у 60 человек были симптомы ОРВИ, у 18 диагностирована пневмония, еще два югорчанина переносили болезнь в бессимптомной форме.

Таким образом, с начала пандемии в ХМАО было зафиксировано 52 903 случая COVID-19, при этом 51 166 пациентов выздоровели. Состояние 52 пациентов оценивается как тяжелое, 27 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Под наблюдением (в том числе самоизоляции) находятся 4 832 человека, сняты с наблюдения – 197 972.