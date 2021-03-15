Власти Перми установят зону малоэтажной застройки на 3,3 га в Голованово

Администрация Перми внесет изменения в генплан, установив функциональную зону малоэтажной жилой застройки СТН-И на земельном участке в Голованово. В департаменте градостроительства и архитектуры (ДГА) сообщили “Ъ-Прикамье”, что общая площадь участка, находящегося северо-западнее очистных сооружений Чусовского водозабора, составляет 3,3 га. Сейчас там расположены частные жилые дома, однако площадка находится в зоне сельскохозяйственного использования ТСП-СХ. Проект по смене функционального зонирования обсудили на публичных слушаниях в администрации Орджоникидзевского района. По данным сайта мэрии, предложения и замечания от участников слушаний по этому вопросу не поступили.

По информации ДГА, процедура внесения изменений в генплан по территории Голованово инициирована владельцами участков, желающими привести документы территориального планирования в соответствие с фактическим использованием земель. По данным обосновывающих материалов, смена зонирования не окажет негативного влияния на развитие Перми. В результате изменения численность населения увеличится до 196 человек, из них будет 11 детей-дошкольников и 24 школьника. При этом отмечается, что увеличения численности населения, возможно, не произойдет из-за того, что часть домохозяйств уже существует на этой территории, а также из-за старения населения. При реализации проекта затраты по развитию территории будут возложены на собственников участков.

Напомним, в 2020 году власти Перми инициировали внесение изменений в генплан города. В частности, для строительства МФЦ «Эспланада» и устройства надземного пешеходного перехода в створе ул. Советской решили сократить участок ул. Советской между улицами Осинской и Попова. Кроме того, на ул. Новогайвинской, 118, на ул. Вильвенской, 22, на территории, ограниченной улицами Карпинского и Васильева, а также на Голом Мысе, на территории Липовой Горы и на участке, примыкающем к микрорайону Соболи, было решено установить зоны рекреационных объектов.