Еще 80 случаев заражения коронавирусом подтвердили в Удмуртии

В Удмуртии выявили 80 случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки. Диагноз подтвердили у двух детей до 14 лет и 26 человек старше 65 лет, сообщает оперштаб региона.

В целом среди заболевших 33 жителя Ижевска, 16 граждан из Глазова, семь — из Завьяловского района, четыре — из Сарапульского района, по три — из Камбарского, Глазовского и Увинского районов, по два — из Шарканского и Балезинского районов, по одному — из Воткинска, Можги, Сарапула, Каракулинского, Кезского, Селтинского и Сюмсинского районов. При этом 70 пациентов вылечились от COVID-19.

За все время в Удмуртии зарегистрировали 29 433 случая заражения коронавирусом. Из них 366 закончились летальным исходом, 26 090 человек выздоровели, остальные продолжают лечение, из них 98 находятся в тяжелом состоянии.