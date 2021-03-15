Организаторов торговли наркотиками в Соликамске приговорили к 25 и 20 годам колонии

Соликамский суд приговорил к длительным срокам лишения свободы участников организованной преступной группы, продававших наркотики через интернет-магазин. Об этом сообщает пресс-служба краевого главка МВД.

Разработка группы началась еще в марте прошлого года, когда полицейские узнали, что сбыт наркотиков в Соликамске координируют из одной из колоний Пермского края. Были задержаны закладчики наркотиков — двое жителей Березников. В ходе следствия выяснилось, что работой закладчиков руководили двое осужденных, отбывающих наказание в колонии Кунгура. Один из них предоставил технические средства связи и организовал закупку оптовой партии наркотиков через сеть интернет-магазинов. Его 27-летний соучастник нашел курьера для дальнейшего сбыта запрещенных веществ и осуществлял распределение денежных средств.

Суд с учетом неотбытой части по ранее вынесенному приговору назначил одному из руководителей наркосбыта наказание в виде 25 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима со штрафом в размере 600 тыс. руб. Его подельника, с учетом неотбытой части наказания, осудили к 20 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима со штрафом в размере 650 тыс. руб.