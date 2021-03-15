К 950-летию Рыбинска выпустят почтовую марку

В 2021 году к 950-летию города Рыбинска Ярославской области будет выпущена тематическая почтовая марка, сообщили в пресс-службе городской администрации. В сообщении отмечается, что выпуск марки намечен на 7 августа. Сейчас АО «Марка» разрабатывает дизайн и содержание марки.

По словам заместителя начальника городского управления культуры Раисы Смирновой, для размещения на марке предложено несколько видов Рыбинска.

«Появление юбилейной марки даст нам возможность рассказать о Рыбинске всему миру»,—отметила госпожа Смирнова.

В пресс-службе рассказали, что выпуск марки к юбилею города уже не первый совместный проект АО «Марка» и Рыбинска. Ранее уже выпускались почтовые марки, связанные с Рыбинском.

“Ъ-Ярославль” рассказывал, что в 2020 году к 275-летию адмирала Федора Ушакова, родившегося в селе Бурнаково недалеко от Рыбинска, была выпущена художественная почтовая марка. На марке изображен портрет Федора Ушакова, Андреевский флаг, линейный корабль «Святой Павел», а также карта острова Корфу. Тираж почтовой марки, выпущенный АО «Марка» составил 180 тыс. экземпляров.