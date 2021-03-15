Цены на квартиры от 1,5 миллионов: в Перми стартовали продажи в жилом доме «Самолёт» Завершить строительство планируется в 4 квартале 2023 года

Фото: «ПЗСП-групп»

В Перми стартовали продажи квартир в жилом доме «Самолёт» от ПЗСП. Недвижимость комфорт-класса на Солдатова, 30б сейчас можно купить всего за 1,5 миллиона рублей.

Сейчас к покупке доступны как небольшие студии, так и 4-комнатные квартиры для большой семьи.

Удобное расположение

«Самолёт» располагается в очень удобном месте — в микрорайоне Краснова. Это и не шумный центр с безумным трафиком, и не окраина города, откуда придется долго добираться на работу. Общественный транспорт здесь ходит регулярно. Остановка располагается всего в 5 минутах ходьбы от дома.

Фото: «ПЗСП-групп»

На дорогу, например, до Комсомольской площади будущие жильцы «Самолёта» будут тратить не более 15 минут. При этом выехать из города на дачу или за грибами также можно без особых проблем.

Развитая инфраструктура района

Счастливчики, купившие квартиры в «Самолете», заедут в район уже с развитой инфраструктурой. На соседних улицах расположено несколько детских садов и школ. Также в шаговой доступности находится спортивный комплекс «Победа». Нет проблем в микрорайоне Краснова и с магазинами. Недалеко от «Самолёта» располагаются торговые центры «Краснов», «Меркурий» и «Солдатова, 26», а также многочисленные супермаркеты, продуктовые и несколько аптек.

Современные дворы

«Самолёт» будет состоять из двух 25-этажных секций. Фасад сделают ярким и современным, так что дом будет украшать микрорайон в целом.

Для удобства жителей вход в дом сделают на одном уровне с землей. Это позволит облегчить жизнь пожилым людям, мамам с колясками и маломобильным жильцам.

Фото: «ПЗСП-групп»

При входе в дом новоселов и их гостей будет встречать светлый просторный холл и зона ожидания с мягкими диванами и столиком. О благоустройстве дворов застройщик тоже не забыл. Там высадят деревья, оборудуют детские игровые зоны и площадки для занятий спортом. Каждый из жильцов найдет, чем заняться.

Изобилие планировок

Покупатели могут выбрать одну из 11 планировок, разработанных в «Самолёте». Все варианты продуманы так, чтобы новоселы смогли организовать пространство так, как им удобно.

Фото: «ПЗСП-групп»

Дом спроектирован с учетом самых современных технологий. Дополнительная шумоизоляция пола и многослойные перегородки в квартирах позволят отдыхать в тишине с комфортом, а электронные инженерные системы «Самолёта» будут заботиться о безопасности жильцов.

Как купить квартиру?

Завершить строительство планируется в 4 квартале 2023 года. Бронировать квартиры начали еще до старта продаж. Сейчас они доступны по самым привлекательным ценам — от 1,5 миллиона рублей, так что нужно успевать!

Фото: «ПЗСП-групп»

Дом «Самолёт»

Узнать более подробную информацию можно по телефону: 200 94 18 или на сайте domsamolet.ru.