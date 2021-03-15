Заместитель мэра Томска подал в отставку

Вице-мэр Томска и начальник департамента горхозяйства Владимир Брюханцев покидает свою должность, сообщается на сайте мэрии. Он оставляет занимаемый пост по состоянию здоровья. Исполнять обязанности будет его заместитель Александр Карпинин.

«Это человек слова и дела, на счету которого немало ключевых достижений в жизни Томска, но все мы пониманием, что здоровье человека - это самое главное. С уходом Владимира Николаевича на заслуженный отдых мы знаем, что не потеряем с ним связь», - сказал и. о. мэра Томска Михаил Ратнер во время селекторного совещания.

61-летний Владимир Брюханцев возглавляет департамент с 2014 года, в 2016 году занял должность вице-мэра. Курировал вопросы развития инженерной инфраструктуры, транспортного обслуживания населения и оказания ритуальных услуг.

Юлия Сасевич