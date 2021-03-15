Директор агентства недвижимости ПТК-30 получил срок за хищение средств дольщиков

В Новосибирске суд рассмотрел дело директора агентства недвижимости ПТК-30 Александра Воронкова. Как рассказала «Ъ-Сибирь» помощник прокурора Железнодорожного района Ася Овчинникова, за особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) ему назначили три года в колонии общего режима.

В феврале 2018 года полиция возбудила дело о махинациях с продажей квартир в строящихся многоквартирных домах на ул. Овражная и ул. Дуси Ковальчук, реализацией которых занималось агентство недвижимости ПТК-30 Потерпевшими по делу были признаны 180 человек, потерявших в общей сложности свыше 300 млн руб. 23 февраля 2018 года директора агентства недвижимости ПТК-30 Александра Воронкова задержали, спустя два месяца он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Он признал вину, в деталях рассказал следователям о схемах преступления и дал показания на основателей строительного холдинга ПТК-30, отца и сына Владимира и Антона Коноваловых. В сентябре 2018 года их также задержали по обвинению в мошенничестве.

Дело в отношении риэлтора выделили в отдельное производство. В Железнодорожном райсуде оно рассматривалось по упрощенной процедуре: без исследования доказательств и их оценки.

Александру Воронкову предстоит выступить свидетелем со стороны обвинения по уголовному делу отца и сына Коноваловых. Они обвиняются в обмане почти 400 дольщиков более чем на 730 млн руб.

Илья Николаев