Следователи начали проверку по факту гибели пяти человек в ДТП на Тюменском тракте

СКР по Свердловской области начал доследственную проверку по факту гибели пяти человек, в том числе двоих детей, в ДТП на 48-м км автодороги Екатеринбург—Тюмень, сообщили в пресс-службе ведомства. Проведение проверки взяла на контроль прокуратура Свердловской области.

По предварительным данным, 14 марта в 19:00 в районе с. Мезенского автомобиль Kia Rio выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем. В результате инцидента погибли водитель Kia Rio (женщина, 1968 года рождения), а также пассажиры: пожилая женщина, девушка 2000 года рождения, а также мальчик и девочка, ориентировочно, 12 и 13 лет. По предварительным сведениям, дети в момент аварии не были пристегнуты ремнями безопасности.

В данный момент следователи выполняют комплекс мероприятий по выяснению всех обстоятельств происшествия. Проведен осмотр места происшествия, принимаются меры к установлению и опросу очевидцев инцидента, назначен комплекс необходимых экспертиз, выполняются иные необходимые мероприятия, по итогам которых будет принято процессуальное решение.