Губернатор Новосибирской области поручил разобраться с очередями в поликлинике во время вакцинации от COVID-19

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил региональному минздраву проверить городскую поликлинику №27 из-за информации об очередях на прививку от коронавирусной инфекции. По словам главы региона, в СМИ сообщалось, что людям приходилось ждать приема врачей на протяжении нескольких часов.

Как пояснил министр здравоохранения Константин Хальзов, причина в том, что люди пришли раньше намеченного времени, из-за чего сформировалась очередь. Для решения проблемы вывели еще одного терапевта, сказал министр. «Странно, что только в эту поликлинику приходят раньше назначенного срока. Она так привлекательна? Выясните, что происходит и почему звучит только это учреждение», - сказал Андрей Травников. Он поручил минздраву провести в поликлинике «контрольную закупку».

Первым компонентом вакцины в регионе привились 82 875 человек, двукратно – 50 516 жителей, сообщил Константин Хальзов. Всего в регион поступило 94 262 дозы прививки. За время пандемии в области зарегистрировано 37 203 случая коронавируса. Выздоровели 34 099 человек, умер 1 531 пациент.

Юлия Сасевич