«Звезда» начала сбор в Новороссийске с ничьей

ФК «Звезда» первую контрольную игру на третьем тренировочном сборе завершил вничью. В Новороссийске соперником стала «Лада» из Димитровграда, выступающая в одной группе с пермской командой в турнире ОЛИМП-ПФЛ.

На 20-й минуте счет открыл пермский нападающий Максим Лаук. Счет 1:0 продержался до 76-й минуты, когда выступающий за «Ладу» «экс-звездинец» Евгений Парамонов уверенно реализовал пенальти и сравнял счет – 1:1.

Отметим, что наша команда тренируется в двухразовом режиме, а сегодняшней игре предшествовала утренняя тренировка. Впереди у пермской команды еще несколько товарищеских игр.