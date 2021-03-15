За выходные в Башкирии выявлено 253 заболевших COVID-19

По сообщениям пресс-службы министерства здравоохранения Башкирии, за минувшие субботу и воскресенье число носителей новой коронавирусной инфекции в регионе увеличилось на 253 человека. Всего в республике этот диагноз был поставлен 30 434 пациентам. Число умерших от COVID-19 за выходные увеличилось на пять человек, и составило с начала пандемии 315 человек. На стационарном лечении находятся 260 человек, из них в тяжелом состоянии — 21, на амбулаторном — 5063 человека. Количество случаев внебольничной пневмонии за выходные составило 247.

Олег Вахитов