Начальник отдела полиции в Красноярске задержан за взятку

В Красноярске возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела полиции «Красноярское» Юрия Островского, подозреваемого в получении взятки в крупном размере. Также дело возбуждено в отношении жителя Красноярска, подозреваемого в посредничестве во взяточничестве.

Следствие считает, что в феврале этого года к руководителю отдела полиции обратился его знакомый с просьбой помочь переквалифицировать уголовное дело, возбужденное в отношении его приятеля, на менее тяжкую статью. Взамен он пообещал полицейскому вознаграждение в размере 600 тыс. руб.

В момент передачи денег 12 марта полицейский и посредник были задержаны оперативными сотрудниками УФСБ России, сообщает следственное управление СКР по Красноярскому краю и Хакасии. С предполагаемого посредника во взяточничестве взята подписка о невыезде. Начальник отдела полиции по ходатайству следствия арестован до 11 мая 2021 года. сообщила пресс-служба Железнодорожного райсуда Красноярска.

Оксана Павлова