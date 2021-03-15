Вклады воронежцев в год пандемии увеличились на 10%

По итогам 2020 года объем вкладов жителей Воронежской области составил почти 414 млрд руб., увеличившись за 12 месяцев на 10%. Об этом сообщает региональное отделение Банка России.

«Структура размешенных средств, говорит о том, что воронежцы по-прежнему предпочитают хранить деньги на банковских вкладах. На них приходится около 70% средств. Около четверти — на текущих счетах граждан, платежных картах и счетах до востребования. Еще 2,5% — остатки на счетах эскроу, применяемых в расчетах при долевом строительстве»,— пояснили в ЦБ.

88% воронежцев хранят деньги в рублях.

В прошлом году был отмечен бурный рост интереса к инвестиционным продуктам и фондовому рынку. Но вместе с этим население все-таки отдает предпочтение вкладам как финансовому продукту с государственными гарантиями»,— отметил управляющий воронежского отделения ЦБ Роман Костянский

Сообщается также, что размещенные в банках средства индивидуальных предпринимателей, которые входят в общую сумму вкладов жителей области, увеличились за 2020 год в полтора раза, до 18 млрд руб.

Сергей Калашников