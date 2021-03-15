Компании из уголовного дела «Модуса» могут предъявить 565 млн рублей долгов

Банка «Возрождение» может получить возможность взыскать долг по кредиту на 565 млн руб. с воронежского юрлица дилерской группы «Модус» ООО «Воронеж-реалти». Банк заявил в арбитражный суд Краснодарского края ходатайство о прекращении производства в споре с компанией, в рамках которого арбитраж еще в 2019 году временно запретил взыскивать этот долг.

На кредит, о котором идет речь, «Модус» построил в пригороде Воронежа автосалоны Infinity, Nissan и Huyndai, а впоследствии якобы произошедшие хищения при реализации проекта легли в основу резонансного уголовного дела.

Как сообщается в материалах краснодарского арбитража, «Воронеж-реалти» с мая 2019 года оспаривала требование банка «Возрождение» о досрочной выплате выбранных средств из кредитной линии на 565 млн руб. «в связи с нарушениями условия кредитного договора». Кредит брался в 2011 году под реализацию инвестиционного проекта в Воронеже, выплатить его, как предполагалась, компания должна была к 2023-му.

В рамках спора арбитраж два года назад запретил банку взыскивать долг по кредитному договору «до момент вступления в законную силу судебного акта по настоящему спору» и выдал соответствующий исполнительный лист. Однако уже в июле 2019-го производство было приостановлено. Спор заморозился до марта 2021-го — накануне «Возрождение» заявило в арбитраж ходатайство о прекращении производства по делу. Оно еще не принято к производству, дата заседания не назначена.

Арбитражный суд Краснодарского края признал банкротом ООО «Воронеж-реалти» в июне 2020 года. Конкурсное производство введено по упрощенной процедуре ликвидируемого должника.

Компания стала известна по расследованию уголовного дела об особо крупном мошенничестве в холдинге «Модус». По версии следствия, три ее бывших топ-менеджера компании похитили 155 млн руб. из бюджета при строительстве комплекса автосалонов в Воронеже.

Изначально в мошенничестве подозревалась Надежда Лещенко — супруга владельца «Модуса» Алексея Лещенко, однако после вмешательства бизнес-омбудсмена Бориса Титова ее преследование было прекращено

В окончательной редакции обвинение по двум эпизодам особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) было предъявлено трем фигурантам — бывшим директорам по строительству и финансам ОАО «Модус» Константину Пашенцеву и Алексею Новичкову, а также экс-гендиректору ООО «Воронеж-реалти» Константину Дрозду. Никто из управленцев вину не признал. Сейчас дело рассматривает в Центральном райсуде Воронежа судья Игорь Петин.

Господин Дрозд ранее пояснял “Ъ-Черноземье”, что числился в воронежской структуре «Модуса» номинальным гендиректором и подчинялся решениям собственников и управляющей компании, а к исполнению обязанностей приступил, когда салоны уже начали продавать и обслуживать автомобили.

Подробнее о расследовании — в материале “Ъ-Черноземье”.

Сергей Калашников