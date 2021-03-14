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Молодежка «Локомотив-Кубань – 2004» одержала победу в первенстве по баскетболу

Краснодарская молодежная команда «Локомотив-Кубань – 2004» завоевала золото на первенстве России по баскетболу. Финальный этап чемпионата среди юниоров 2004 года рождения проходил в Москве.

«Наша молодежная команда “Локомотив-Кубань – 2004” завоевала золото на первенстве России по баскетболу. Это был напряженный матч. Уступая в счете сборной Санкт-Петербурга 24 очка, они смогли не просто догнать соперников, а вырвать победу на последней секунде», - написал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на своей страничке в Telegram.

Матч закончился со счетом 82-81.

Дмитрий Михеенко


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