В ДТП на Тюменском тракте погибли двое детей и трое взрослых

Вечером около 19:00 на 48-м км автодороги Екатеринбург—Тюмень произошло ДТП, в результате которого погибли пять человек, в том числе двое детей. Об этом сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По предварительным данным, водитель автомобиля Kia, двигаясь в направлении Екатеринбурга не справился с управлением и выехал на встречную полосу, в результате чего столкнулся с грузовым автомобилем Volvo.

«Водитель и четыре пассажира автомобиля Kia скончались от несовместимых с жизнью травм до прибытия скорой помощи. Дети находились на заднем сидении и не были пристегнуты ремнями безопасности»,— подчеркнул господин Горелых. По его словам, для установления причин и обстоятельств произошедшего, а также личностей погибших на место аварии выехали руководители УГИБДД по региону.

Для предотвращения возгорания автомобилей сотрудники МЧС по региону отключили аккумуляторные батареи. Для оказания экстренной психологической помощи на месте ДТП работал психолог МЧС. Движение на данном участке дороги было затруднено, поэтому сотрудники ДПС направляли автомобилистов в объект по новому направлению автодороги Екатеринбург—Тюмень.

«По данному факту представителями МВД проводится проверка, по окончании которой будет принято обоснованное процессуальное решение»,— добавил Валерий Горелых.