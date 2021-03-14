Лех Валенса записал видеообращение перед операцией на сердце

Лауреат Нобелевской премии мира, бывший президент Польши Лех Валенса записал видеообращение, перед тем как лечь в больницу на операцию на сердце. Ролик политик опубликовал на своей странице в Facebook.

«Сегодня я взял слово, потому что не знаю, какова воля неба. Время покажет. Я готов к двум основным исходам. Не зная, когда мы встретимся в следующий раз, не зная, встретимся ли мы вообще, я хочу сказать вам, что делал все, чтобы хорошо служить народу»,— сказал Лех Валенса.

«Вместе с вами мне удалось многое сделать. Не все получилось, но не из-за моей лени или нежелания. Я делал только то, во что верил, без каких-то подтекстов, без подлости, без предательства»,— добавил политик.

Как пишет газета Super Express, Леху Валенсе будут делать операцию на сердце, поскольку в его кардиостимуляторе лопнул один из электродов. Кроме того, 78-летний политик страдает диабетом.

Основатель движения «Солидарность» Лех Валенса был одним из борцов с коммунистическим режимом. Он занимал пост президента Польши в 1990–1995 годах.