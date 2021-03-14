В Екатеринбурге в отношение троих сотрудников ППС возбуждено уголовное дело за получение взятки

Следственный отдел по Ленинскому району Екатеринбурга СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело в отношении троих сотрудников патрульно-постовой службы (ППС), которые обвиняются в получении взятки в значительном размере (п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Причиной возбуждения уголовного дела стало укрывательство незаконного оборота наркотиков. По данным Е1.ru, в конце февраля полицейские остановили в районе Сортировки молодого человека, искавшего закладку. После разговора сотрудники ППС отпустили его без составления протокола за вознаграждение в 50 тыс. руб. Однако молодой человек обратился в отдел собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области.

Как сообщил глава пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых, сотрудники ППС были задержаны 12 марта. «В тот же день они были отстранены от исполнения служебных обязанностей. По итогам служебной проверки их уволят из органов внутренних дел по отрицательным мотивам за проступок, порочащий честь представителя МВД»,— подчеркнул господин Горелых, добавив, что в отношении непосредственных руководителей обвиняемых за просчеты в воспитании личного состава региональный главк МВД примет строгие меры дисциплинарного характера.

Двоим фигурантам уголовного дела уже предъявлено обвинение, сообщил старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга. «Двое из полицейских признали вину. Один из полицейских заключен под стражу. По уголовному делу продолжается сбор доказательств»,— отметил он.