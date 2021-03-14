В Ярославле сожгли чучело Масленицы возле колеса обозрения

В Ярославле закончились масленичные гуляния, которые продолжались в течение недели с 7 по 14 марта. По информации пресс-службы мэрии, праздничные мероприятия проводились в городских парках, в учреждениях культуры, а также во дворах.

В парке на острове Даманском была открыта традиционная выставка масленичных кукол. Выставка кукол «Краса Масленица – 2021» проводилась уже в десятый раз. На ней представлено более 200 оригинальных кукол, которых расположили вдоль дорожек парка. Здесь же на острове 14 марта работало блинное подворье. Были организованы и другие праздничные площадки.

По традиции празднование завершилось сжиганием чучела Масленицы, символизирующем проводы зимы и встречу весны. В этом году в Ярославле Масленицу сожгли на площадке возле колеса обозрения. Еще одно чучело Масленицы было сожжено в Ярославском зоопарке.

Антон Антонов