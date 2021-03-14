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В большинстве районов Нижнего Новгорода эту Масленицу не праздновали так широко, как всегда. Щелоковский хутор и парк "Швейцария" закрыты на реконструкцию. В кремле небольшая группа ребят веселилась рядом с символическим колесом Солнцеворота

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

За пандемией Масленицы не видно

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В этом году празднование Масленицы было ограничено требованиями безопасности из-за продолжающейся второй год пандемии коронавируса. По постановлению губернатора, провожать зиму можно было только на открытых площадках, а количество участников различных конкурсов ограничили 50-ю. Блины разрешили продавать только упакованные и те без начинки. Видимо, поэтому празднование Масленицы в этому году не было таким активным, как обычно. Фотокорреспондент «Ъ-Приволжье» искал, где празднуют широкую Масленицу, и нашел ее в Автозаводском парке.

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