Trade-in завоевывает рынок недвижимости

Россияне все чаще приобретают квартиры в новостройках по схеме trade-in. Покупатель сдает застройщику старое жилье в зачет платежа за новые квадратные метры и, добавив определенную сумму, переезжает на более просторную жилплощадь. Почему эта схема набирает популярность и кому она в первую очередь выгодна? Об этом — Андрей Загорский.

Официальной статистики по поводу количества сделок по системе trade-in пока нет, квартиры, приобретенные на первичном рынке через взаимозачет, регистрируются точно так же, как и те, которые были куплены с полной оплатой. Однако застройщики совершенно определенно указывают, что, согласно их данным, по сравнению с 2019 годом покупатели стали прибегать к услуге trade-in на 10% – 15% чаще.

Почему она пользуется высоким спросом?

С одной стороны, у многих россиян в результате пандемии сократились доходы, а значит, людям зачастую слишком трудно накопить на новую квартиру «с нуля», плюс им не нужно тратить время на продажу недвижимости.

У застройщика свой интерес, не менее очевидный и стимулирующий к такого рода сделкам: спрос на рынке начинает падать, и в этой ситуации использование схемы trade-in — неплохой способ еще какое-то время удержать продажи на более или менее приемлемом уровне.

Так что выгода в данном случае действительно обоюдная, констатирует вице-президент группы компаний «Бэст-недвижимость» Олег Самойлов: «Для застройщика это возможность, в первую и, наверное, главную очередь, увеличить потенциальную покупательскую базу за счет тех, кто не имеет соответствующих средств, так сказать, обеспечив ему определенную помощь в обретении этих средств. А для самих потребителей это, в первую очередь, наверное, определенная возможность реализовать свою задачу по изменению жилищных условий, скажем так, без сильных каких-то напряжений, телодвижений и всего остального».

Разумеется, у обеих сторон имеются риски. У застройщика они состоят в том, что полный расчет за новую квартиру он получает только после продажи старой, то есть вынужденно уходит в «длинные» деньги. Понятно, что в этих условиях он всячески старается сократить эту «отсрочку». Риск покупателя — продешевить.

Эксперты считают, что в ходе сделки trade-in ему в зачет идет, как правило, 90% – 95% от рыночной стоимости его старой квартиры. Однако с этой оценкой согласны не все. Так, Олег Самойлов считает ее слишком оптимистичной: «Ничего бесплатно не бывает. И здесь тоже ни о какой благотворительности речь не идет, поэтому понятное дело, что потребители, которые такие решения приняли, скорее всего, в сравнении с тем, как если бы они занимались продажей с помощью профессиональных риелторов, они, скорее всего, что-то в деньгах потеряли. На самом деле в моем понимании это весьма оптимистичная цифра, я бы оценил этот интервал, скорее, в 85% – 95%».

И все же большинство специалистов склоняется к мнению, что популярность сделок trade-in при покупке жилья в новостройках в обозримом будущем будет расти. Не сомневается в этом вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев: «В принципе эта услуга, конечно, будет наращивать популярность.

И это не потому, что в ней есть какая-то дополнительная выгода, скорее, речь идет о том, что в перспективе все больше будет сокращаться время между заключением договора и получением уже готовой квартиры.

То есть все больше квартир застройщики продают сейчас в более высокой степени готовности, и чем более высокая будет степень готовности нового жилья, тем более охотно будут люди идти на сделку trade-in».

Растет и количество предложений от застройщиков. Появляется все больше новостроек, в которых можно приобрести недвижимость по системе trade-in. Так, по данным компании «Метриум», за последний год их число увеличилось на 85%, до 115 объектов.