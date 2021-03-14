ФК «Тамбов» пропустил четыре мяча от «Краснодара» в 22-м туре РПЛ

Единственный представитель Черноземья в Российской премьер-лиги (РПЛ) ФК «Тамбов» продолжает уверенно удерживать последнее место в чемпионате. В 22-м туре команда на номинально домашней «Мордовии Арене» смогла пропустить сразу четыре мяча от «Краснодара».

За гостей отличились полузащитники Реми Кабелла, который забил со штрафного на 27-й минуте, Юрий Газинский на 68-й, Кристоффер Олссон на 75-й и форвард Алексей Ионов, реализовавший пенальти на 88-й. Тамбовчане потерпели третье поражение подряд, а их серия без побед достигла уже десяти игр. В активе клуба остаются символические 13 очков. В следующем туре РПЛ , 19 марта, «Тамбов» сыграет на выезде против «Сочи».

Сколько средств на ФК «Тамбов» направили региональные власти в 2020 году, читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Андрей Цветков