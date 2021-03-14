Volkswagen намерен досрочно отправить на пенсию до 5 тысяч сотрудников в Германии

Германский автоконцерн Volkswagen разработал схему сокращения рабочих мест, которая поможет ему значительно снизить расходы. Как сообщает Handelsblatt, компания намерена начать переводить на частичную занятость с досрочным выходом на пенсию своих сотрудников в Германии. Сначала эта мера будет применена на заводах титульного бренда, а затем и на других брендах. В общей сложности таким образом концерн рассчитывает сократить до 5 тыс. рабочих мест.

Концерн не имеет права просто так сокращать рабочие места до 2029 года, поэтому единственный вариант для него — это пробовать уговорить сотрудников на досрочный выход на пенсию. Совет директоров решил начать предлагать сотрудникам 1964 года рождения перейти на частичную занятость, а затем уйти на пенсию раньше наступления установленного правительством пенсионного возраста (сейчас в Германии — это 65 лет как для женщин, так и для мужчин). Программа частичной занятости может длиться до шести лет. Таким образом, сотрудники 1964 года рождения, которым сейчас может быть всего 57 лет, смогут уйти на пенсию уже в возрасте 63 лет. При этом компания увеличит им пенсионные выплаты. По прогнозам руководства Volkswagen, такой опцией воспользуются около 3 тыс. сотрудников.

Кроме того, сотрудникам 1961 и 1962 годов рождения Volkswagen предложит перестать работать уже в этом году. Взамен они будут трудоустроены как частично занятые специалисты с сохранением 75% от заработной платы в течение 2,5 года, после чего смогут окончательной уйти на пенсию. Таким предложением, считают в руководстве концерна, могут воспользоваться еще до 1 тыс. сотрудников.

По данным источников издания, Volkswagen выделил на обе программы около €500 млн. При этом в долгосрочной перспективе эти меры могут помочь сэкономить концерну миллиарды евро.

Кирилл Сарханянц