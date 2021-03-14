Мэр Ярославля поздравил горожан с Масленицей и Прощеным воскресеньем

Мэр Ярославля Владимир Волков поздравил жителей города с Масленицей и с Прощеным воскресеньем. Поздравление глава города разместил на своей странице в соцсети «Вконтакте».

Глава города рассказал, что в последний день Масленицы в Ярославле прошли праздничные мероприятия как в центральных городских парках, так и во дворах.

«В Прощеное воскресенье перед Великим постом мы просим у знакомых и родных прощения за вольные и невольные обиды и прощаем своих обидчиков, открываем наши сердца для добрых поступков и милосердия. Всем счастливой Масленицы! Пусть в каждом доме царит мир и любовь, благополучие и процветание!»,— написал господин Волков.

“Ъ-Ярославль” сообщал, что 14 марта в Ярославле проходят заключительные мероприятия в честь Масленицы в разных районах города. Полная программа гуляний была размещена на сайте управления культуры Ярославской области.

Алла Чижова