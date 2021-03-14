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Краснодар. Кубань, Адыгея

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На Кубани воздух прогреется до 17 градусов

По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие сутки в регионе будет преимущественно без осадков.

Температура воздуха 16 марта поднимется до 8-13 градусов, в южной части — до 12-17 градусов выше нуля, на побережье — 14 градусов. В предгорных районах края — от 0 до -5.

Порывы ветра будут достигать 18 м/с. Ветер в восточной части края — 4-9 м/c, на участке между Анапой и Геленджиком возможны порывы ветра до 18 м/c. В этом же районе местами - кратковременные дожди.

Владимир Приходько


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